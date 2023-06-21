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Президент Кіпру заявив про політику "нульової толерантності" щодо ухилення від санкцій проти РФ

Фото: президент Кіпру Нікос Христодулідіс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Влада Кіпру підтримує політику "нульової толерантності" щодо осіб, які допомагають росіянам обходити накладені на них санкції.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, передає РБК-Україна з посиланням на АР.

Під час прес-конференції, присвяченої 100 дням на посаді, Христодулідіс зазначив, що його адміністрація має місію у вигляді захисту імені Кіпру як "надійного ділового і фінансового центру". Саме тому влада не буде толерувати дії громадян чи компаній, які допомагають РФ обходити санкції.

"Довіра до нашої країни за кордоном надзвичайно важлива для того, щоб ми могли залучати якісні інвестиції, які б приносили дохід нашій країні, створювати нові якісні робочі місця та багато іншого", - сказав Христодулідіс.

Політика Кіпру щодо ухилення РФ від санкцій

В квітні цього року низка громадян та компаній Кіпру потрапили під американські санції, як такі, що допомагають росіянам обходити накладені на них обмеження. Тоді влада Кіпру розпочала розслідування цієї інформації.

Через тиждень влада Кіпру заявила про створення національного підрозділу із забезпечення дотримання санкцій проти РФ.

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