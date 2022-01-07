Президент Казахстана исключил переговоры и пообещал "уничтожить бандитов"

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?", - отметил он.

По его словам, силовикам пришлось иметь дело с "вооруженными и подготовленными бандитами", как с местными, так и иностранными.

"Поэтому их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время", - добавил Токаев.