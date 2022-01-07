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Президент Казахстана исключил переговоры и пообещал "уничтожить бандитов"

Автор: Сергей Новиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев исключает возможность переговоров с участниками массовых беспорядков. Он также пообещал "уничтожить бандитов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Токаева.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?", - отметил он.

По его словам, силовикам пришлось иметь дело с "вооруженными и подготовленными бандитами", как с местными, так и иностранными.

"Поэтому их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время", - добавил Токаев.

Напомним, ранее Евросоюз призвал все стороны противостояния в Казахстане избегать эскалации и насилия.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года на фоне резкого подорожания автомобильного газа. Позже участники протестов начали выдвигать политические требования, в дальнейшем в городах начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство. Подробнее о требованиях - в материале РБК-Украина.

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