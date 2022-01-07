Президент Казахстана исключил переговоры и пообещал "уничтожить бандитов"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев исключает возможность переговоров с участниками массовых беспорядков. Он также пообещал "уничтожить бандитов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Токаева.
"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?", - отметил он.
По его словам, силовикам пришлось иметь дело с "вооруженными и подготовленными бандитами", как с местными, так и иностранными.
"Поэтому их нужно уничтожать. Это будет сделано в ближайшее время", - добавил Токаев.
Напомним, ранее Евросоюз призвал все стороны противостояния в Казахстане избегать эскалации и насилия.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года на фоне резкого подорожания автомобильного газа. Позже участники протестов начали выдвигать политические требования, в дальнейшем в городах начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство. Подробнее о требованиях - в материале РБК-Украина.