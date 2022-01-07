Президент Казахстану виключив переговори і пообіцяв "знищити бандитів"

"За кордоном висловлюються заклики до сторін провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями,з вбивцями?",- зазначив він.

За його словами, силовикам довелося мати справу з "озброєними і підготовленими бандитами", як з місцевими, так і іноземними.

"Тому їх потрібно знищувати. Це буде зроблено найближчим часом", - додав Токаєв.