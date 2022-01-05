Призываем избегать эскалации и насилия: ЕС отреагировал на ситуацию в Казахстане

Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия. Там также заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы союза.

"Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они останутся ненасильственными и будут избегать любого подстрекательства к насилию",-говорится в заявлении.

Кроме этого, ЕС призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и пропорциональность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и соблюдать свои международные обязательства.

"Рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в Интернете и офлайн", - указано в сообщении.

Евросоюз также отмечает лишь мирное урегулирование ситуации с помощью инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения к основным правам граждан.