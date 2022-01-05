Призываем избегать эскалации и насилия: ЕС отреагировал на ситуацию в Казахстане
Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия. Там также заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы союза.
"Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они останутся ненасильственными и будут избегать любого подстрекательства к насилию",-говорится в заявлении.
Кроме этого, ЕС призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и пропорциональность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и соблюдать свои международные обязательства.
"Рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в Интернете и офлайн", - указано в сообщении.
Евросоюз также отмечает лишь мирное урегулирование ситуации с помощью инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения к основным правам граждан.
Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на сжиженный газ. На фоне протестов Токаев объявил об отставке правительства Казахстана и сообщил о первых убийствах.
Также президент Казахстана не исключил роспуск парламента.
Кроме этого стало известно о захвате аэропорта Алматы.
Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.