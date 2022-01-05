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Призываем избегать эскалации и насилия: ЕС отреагировал на ситуацию в Казахстане

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Брюссель, Среда 05 января 2022 17:56
Призываем избегать эскалации и насилия: ЕС отреагировал на ситуацию в Казахстане Фото: ЕС отреагировал на ситуацию в Казахстане (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия. Там также заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы союза.

"Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они останутся ненасильственными и будут избегать любого подстрекательства к насилию",-говорится в заявлении.

Кроме этого, ЕС призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и пропорциональность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и соблюдать свои международные обязательства.

"Рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в Интернете и офлайн", - указано в сообщении.

Евросоюз также отмечает лишь мирное урегулирование ситуации с помощью инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения к основным правам граждан.

Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на сжиженный газ. На фоне протестов Токаев объявил об отставке правительства Казахстана и сообщил о первых убийствах.

Также президент Казахстана не исключил роспуск парламента.

Кроме этого стало известно о захвате аэропорта Алматы.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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