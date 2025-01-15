UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Президент Ізраїлю закликав уряд схвалити угоду з ХАМАСом

Фото: президент Ізраїлю Ісаак Герцог (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд схвалити угоду про припинення вогню з ХАМАС. В найближчі дні вона буде винесена на голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Угода Ізраїлю та ХАМАСа

Ізраїль досяг угоди щодо Сектору Газа з терористами ХАМАСу. В рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. На першому етапі мова йде про 33 заручників. Загалом ХАМАС може утримувати 94 людей.

Наразі вже відомо, що армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до прийому звільнених ХАМАСом заручників. Операція називається "Крила горобця". Як вже встиг заявити президент США Джо Байден, угода Ізраїлю та ХАМАС зупинить бойові дії в Секторі Газа.

Детальніше про те, як довго може протриматись перемир'я, а також про нові проблеми, які створює угода - читайте детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа