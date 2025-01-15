Президент Ізраїлю закликав уряд схвалити угоду з ХАМАСом

Угода Ізраїлю та ХАМАСа

Ізраїль досяг угоди щодо Сектору Газа з терористами ХАМАСу. В рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. На першому етапі мова йде про 33 заручників. Загалом ХАМАС може утримувати 94 людей.

Наразі вже відомо, що армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до прийому звільнених ХАМАСом заручників. Операція називається "Крила горобця". Як вже встиг заявити президент США Джо Байден, угода Ізраїлю та ХАМАС зупинить бойові дії в Секторі Газа.

Детальніше про те, як довго може протриматись перемир'я, а також про нові проблеми, які створює угода - читайте детальніше в матеріалі РБК-Україна.

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