Президент Израиля призвал правительство одобрить соглашение с ХАМАСом

Соглашение Израиля и ХАМАСа

Израиль достиг соглашения по Сектору Газа с террористами ХАМАСа. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. На первом этапе речь идет о 33 заложниках. В целом ХАМАС может удерживать 94 человека.

Сейчас уже известно, что армия Израиля (ЦАХАЛ) готовится к приему освобожденных ХАМАСом заложников. Операция называется "Крылья воробья". Как уже успел заявить президент США Джо Байден, соглашение Израиля и ХАМАС остановит боевые действия в Секторе Газа.

Подробнее о том, как долго может продержаться перемирие, а также о новых проблемах, которые создает соглашение - читайте подробнее в материале РБК-Украина.

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