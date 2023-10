Президент Ізраїлю порівняв ХАМАС з ІДІЛ та закликав світ визнати їх терористами

На думку ізраїльського лідера, з часів Голокосту стільки євреїв не вбивали за один день, як під час нападу ХАМАСу. Він додав, що з тих самих часів ми не бачили сцен, як єврейських жінок і дітей, бабусь і дідусів заганяли у вантажівки та брали в полон.

"ХАМАС перейняв і відтворив жорстокість ІДІЛ, яка заходила в будинки цивільних на свята і холоднокровно вбивала цілі родини. Молоді й старі, гвалтують і спалюють тіла, б’ють і катують своїх невинних жертв, євреїв і мусульман та представників інших віросповідань. Жорстокість. Нелюдяність. Варварство монстрів. Не люди - монстри", - заявив Іцхак Герцог.

Israel’s President Herzog: “Not since the Holocaust have so many Jews been killed on one day. And not since the Holocaust, have we witnessed scenes of Jewish women and children, grandparents – even Holocaust survivors – being herded into trucks and taken into captivity.” pic.twitter.com/3puHZwWK4E