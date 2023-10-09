ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Израиля сравнил ХАМАС с ИГИЛ и призвал мир признать их террористами

Израиль, Понедельник 09 октября 2023 23:35
UA EN RU
Президент Израиля сравнил ХАМАС с ИГИЛ и призвал мир признать их террористами Фото: президент Израиля Ицхак Герцог (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Израиля Ицхак Герцог приравнял вторжение палестинских боевиков к действиям Исламского государства (ИГИЛ) и призвал мировых лидеров признать ХАМАС террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По мнению израильского лидера, со времен Холокоста столько евреев не убивали за один день, как во время нападения ХАМАС. Он добавил, что с тех же времен мы не видели сцен, как еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек загоняли в грузовики и брали в плен.

"ХАМАС перенял и воспроизвел жестокость ИГИЛ, которая заходила в дома гражданских на праздники и хладнокровно убивала целые семьи. Молодые и старики, насилуют и сжигают тела, избивают и истязают своих невинных жертв, евреев и мусульман и представителей других вероисповеданий. Жестокость. . Варварство монстров. Не люди - монстры", - заявил Ицхак Герцог.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Сегодня Нетаньяху сказал, что Израиль находится в разгаре битвы, страна собирается изменить Ближний Восток, но предстоящее сражение требует времени.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС ИГИЛ
NEWS
Кулеба о предложениях по территориальным уступкам РФ: даже не думайте об этом
Кулеба о предложениях по территориальным уступкам РФ: даже не думайте об этом
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины