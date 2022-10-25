Президент Ізраїлю оприлюднить докази використання росіянами іранських дронів

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту до США 25 жовтня оприлюднить докази використання росіянами іранських безпілотників у війні на території України. Це перший офіційний візит Герцога до США з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ізраїльського сайту Ynet .

Повідомляється, що через візуальний аналіз ізраїльське оборонне відомство встановило, що в Україні є фрагменти БПЛА, ідентичні розробленим в Ірані.

Президент Герцог представить уряду США зображення дронів Shahed-136, які вибухнули, підготовлених до запуску під час військових навчань в Ірані в грудні 2021 року. На другому знімку такий самий безпілотник, збитий під час бойових дій в Україні.

Як пише прес-служба, незважаючи на те, що Іран заперечує факт використання дронів і те, що для їх маскування додані російські штампи, на зображеннях видно, що стабілізатори безпілотників ідентичні за своєю конструкцією, розмірами та нумерацією.