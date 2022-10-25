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Президент Ізраїлю оприлюднить докази використання росіянами іранських дронів

Фото: президент Ізраїлю оприлюднить докази використання росіянами іранських безпілотників (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту до США 25 жовтня оприлюднить докази використання росіянами іранських безпілотників у війні на території України. Це перший офіційний візит Герцога до США з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ізраїльського сайту Ynet.

Повідомляється, що через візуальний аналіз ізраїльське оборонне відомство встановило, що в Україні є фрагменти БПЛА, ідентичні розробленим в Ірані.

Президент Герцог представить уряду США зображення дронів Shahed-136, які вибухнули, підготовлених до запуску під час військових навчань в Ірані в грудні 2021 року. На другому знімку такий самий безпілотник, збитий під час бойових дій в Україні.

Як пише прес-служба, незважаючи на те, що Іран заперечує факт використання дронів і те, що для їх маскування додані російські штампи, на зображеннях видно, що стабілізатори безпілотників ідентичні за своєю конструкцією, розмірами та нумерацією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.

Окрім того, Зеленський дорікнув Ізраїлю через альянс Росії та Ірану. Альянс Росії та Ірану міг би не існувати, якби політики в Ізраїлі ухвалили всього одне рішення, про яке просила Україна.

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