RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Израиля обнародует доказательства использования россиянами иранских дронов

Фото: президент Израиля обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в США 25 октября обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников в войне на территории Украины. Это первый официальный визит Герцога в США с момента вступления в должность президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью израильского сайта Ynet.

Сообщается, что путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что в Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране.

Президент Герцог представит правительству США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На втором снимке такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий в Украине.

Как пишет пресс-служба, несмотря на то что Иран отрицает факт использования дронов и то, что для их маскировки добавлены российские штампы, на изображениях видно, что стабилизаторы беспилотников идентичны по своей конструкции, размерам и нумерации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор.

Кроме того, Зеленский упрекнул Израиль в альянсе России и Ирана. По его словам, этот их альянс не состоялся, если бы в свое время политики в Израиле приняли всего одно решение, о котором Украина просила.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИрандрони