Президент Израиля обнародует доказательства использования россиянами иранских дронов

Президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в США 25 октября обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников в войне на территории Украины. Это первый официальный визит Герцога в США с момента вступления в должность президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью израильского сайта Ynet .

Сообщается, что путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что в Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране.

Президент Герцог представит правительству США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На втором снимке такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий в Украине.

Как пишет пресс-служба, несмотря на то что Иран отрицает факт использования дронов и то, что для их маскировки добавлены российские штампы, на изображениях видно, что стабилизаторы беспилотников идентичны по своей конструкции, размерам и нумерации.