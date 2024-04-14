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Президент Ізраїлю про атаку Ірану: це оголошення війни

Фото: Іцхак Герцог, президент Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Герцог зазначив, що зараз Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.

За словами ізраїльського президента, іранська атака стала ще один прикладом того, як Іран поширює хаос, терор та нестабільність по всьому світу.

Атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

За даними західних ЗМІ, Ізраїль відповість Ірану, але масштаби відповіді будуть визначені на засіданні військового кабінету. США вже попередили Ізраїль, що не будуть брати участь у відповіді.

Водночас міністр військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц заявив, що відповідь на атаку Ірану буде тоді, коли буде зручно Ізраїлю.

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