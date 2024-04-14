Президент Ізраїлю про атаку Ірану: це оголошення війни

Атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

За даними західних ЗМІ, Ізраїль відповість Ірану, але масштаби відповіді будуть визначені на засіданні військового кабінету. США вже попередили Ізраїль, що не будуть брати участь у відповіді.

Водночас міністр військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц заявив, що відповідь на атаку Ірану буде тоді, коли буде зручно Ізраїлю.

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