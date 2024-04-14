Президент Израиля об атаке Ирана: это объявление войны

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

По данным западных СМИ, Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета. США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в ответе.

В то же время министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ответ на атаку Ирана будет тогда, когда будет удобно Израилю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.