Президент Израиля об атаке Ирана: это объявление войны

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана, произошедшую в ночь на 14 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Герцог отметил, что сейчас Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.
По словам израильского президента, иранская атака стала еще одним примером того, как Иран распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
По данным западных СМИ, Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета. США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в ответе.
В то же время министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ответ на атаку Ирана будет тогда, когда будет удобно Израилю.
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