Президент Израиля вакцинировался от COVID-19

Фото: Реувен Ривлин (flickr.com/morh-hr)

В воскресенье, 20 декабря, президент Израиля Реувен Ривлин вакцинировался от коронавируса. Прививка была сделана в медицинском центре "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Опасения законны, но помните, что вакцины в Израиле прошли тщательную обработку, строгие проверки и были одобрены США", - написал он.

Ривлин также призвал граждан Израиля последовать его примеру и пройти вакцинацию.

"Когда вы идете вакцинироваться, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Вы также будете помогать всем вернуться к нормальной жизни. Вы поможете экономике перезапуститься и снизите нагрузку на наши медицинские бригады", - добавил он.

Фото: Реувен Ривлин во время вакцинации (twitter.com/PresidentRuvi)

Напомним, вчера в прямом эфире вакцинировался от коронавируса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он стал первым в стране, кто получил прививку от коронавируса.

Кроме того, 20 декабря в Израиле началась массовая вакцинация от коронавируса. В рамках первого этапа начнется вакцинация людей старше 60 лет и входящих в группы риска.