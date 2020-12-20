В Израиле начался первый этап вакцинации от COVID-19

Фото: вакцинация от коронавируса (freepik)

В воскресенье, 20 декабря, в Израиле началась национальная кампания по вакцинации от COVID-19. На первом этапе будут привиты медицинские работники.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сегодня в рамках кампании прививку получат президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генерального штаба армии Авив Кохави.

С понедельника, 21 декабря, в рамках первого этапа начнется вакцинация людей старше 60 лет и входящих в группы риска. На втором этапе прививки получат учителя, социальные работники, а также те, чья работа связана с повышенным риском заражения коронавирусом, на третьем - оставшееся население Израиля.

Напомним, вчера в прямом эфире вакцинировался от коронавируса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он стал первым в стране, кто получил прививку от коронавируса.

Кроме того, правительство Израиля объявило все страны мира "красной" зоной. По приезду из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Добавим, что на этой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ушел на самоизоляцию. Он общался с человеком, у которого позже подтвердили заражение COVID-19.