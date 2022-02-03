Президент Италии на инаугурации высказался в поддержку Украины

В парламенте Италии 3 февраля прошла инаугурация президента страны Серджо Маттарелла. В своей речи глава государства сказал слова в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Италии.

"Мы не должны мириться с тем, что, без всякого повода вроде противостояния между разными экономическими и политическими системами, снова поднимается ветер войны над континентом, пережившим такие трагедии как Первая и Вторая мировая война", - приводит посольство цитату из речи Маттареллы в поддержку Украины.

Итальянский президент подчеркнул, что необходимо призвать друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию. Он также отметил, что ни один народ не боялся агрессии со стороны своего соседа.