ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Італії на інавгурації висловився на підтримку України

Новость на русском →
Рим, Четвер 03 лютого 2022 21:41
Президент Італії на інавгурації висловився на підтримку України Фото: президент Італії Серджо Маттарелла (flickr.com/presidenciamx)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У парламенті Італії 3 лютого пройшла інавгурація президента країни Серджо Маттарелла. У своїй промові глава держави сказав слова на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Італії.

"Ми не повинні миритися з тим, що, без жодного приводу на кшталт протистояння між різними економічними і політичними системами, знову піднімається вітер війни над континентом, який пережив такі трагедії як перша і Друга світова війна", - наводить посольство цитату з промови Маттарелли на підтримку України.

Італійський президент підкреслив, що необхідно закликати друзів і союзників, щоб демонстрація сили поступилася місцем взаєморозумінню. Він також зазначив, що жоден народ не боявся агресії з боку свого сусіда.

Нагадаємо, Серджо Маттарелла переобрали на пост президента Італії 29 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Італія
NEWS
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"