Президента Италии переизбрали на второй срок

В субботу, 29 января, президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок. Парламент страны в ходе восьмого голосования одобрил переизбрание Маттарелла на пост главы государства 759 голосами, из 505 необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica .

По сегодняшним результатам Маттарелла стал вторым президентом, за которого проголосовали больше всего избирателей. Он занимает второе место после Сандро Пертини, который получил 823 предпочтения.

Переизбрание Маттареллы стало результатом договоренности ведущих политических сил. Первоначально он не хотел баллотироваться на новый 7-летний срок.

Однако после семи туров голосования стало очевидным, что коллегия выборщиков, состоящая из депутатов, сенаторов и представителей региона, не может избрать преемника Маттареллы.

Шансы на избрание главой государства были у действующего премьер-министра Италии Марио Драги. Однако многие партии правящей коалиции не хотели, чтобы Драги покинул пост премьера, опасаясь распада правительства и политического кризиса.

Сегодня в ходе переговоров ведущим политикам коалиции удалось убедить Маттареллу остаться на своем посту.

Отметим, что в Италии президент обладает прежде всего церемониальными полномочиями, однако, по традиции, большим политическим весом. Он также обладает правом роспуска парламента в случае политического кризиса.

В истории Италии до нынешнего момента президент лишь однажды избирался на второй срок, когда в 2013 году на переизбрание согласился Джорджо Наполитано. Однако уже в 2015 году он досрочно подал в отставку, после чего на внеочередных выборах был избран Маттарелла.