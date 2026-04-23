Президент Ірану озвучив три основні перешкоди для "справжніх переговорів" зі США

За словами Пезешкіана, Тегеран вітає діалог та досягнену угоду про припинення вогню зі США і продовжує це робити, однак є три причини, які заважають справжнім переговорам.

морська блокада Ормузу, пов'язана із зупинкою танкерів, що прямують до Ірану або виїжджають з нього;

порушення узгоджених зобов'язань

погрози

"Світ бачить вашу нескінченну лицемірну риторику та суперечність між заявами та діями", - повідомив Пезешкіан в соціальній мережі X.

Зі свого боку, спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив в ефірі X, що "повне припинення вогню має сенс лише тоді, коли воно не порушується морською блокадою".

"Повне припинення вогню має сенс лише за умови, що воно не порушується шляхом морської блокади чи захопленням світової економіки в заручники, і якщо ізраїльська агресія буде зупинена на всіх фронтах", - сказав він.

Галібаф також додав, що відновлення Ормузької протоки неможливе на тлі "відвертого порушення режиму припинення вогню".

Ще спікер ізраїльського парламенту додав, що США та Ізраїль не досягли своїх цілей "шляхом військової агресії, і не досягнуть вони їх шляхом залякування". Він підкреслив, що "єдиний шлях вперед - це визнання прав іранського народу".