Президент Ирана озвучил три основных препятствия для "настоящих переговоров" с США

01:10 23.04.2026 Чт
2 мин
Тегеран обвинил США в лицемерии и противоречивых заявлениях
aimg Юлия Маловичко
Президент Ирана озвучил три основных препятствия для "настоящих переговоров" с США Фото: президент исламского государства Масуд Пезешкиан (Getty Images)

Нарушение обязательств, блокада Ормузского пролива и угрозы являются основными препятствиями для "настоящих" переговоров Ирана с США.

Об этом заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Читайте также: Трамп резко передумал и решил продлить перемирие с Ираном

По словам Пезешкиана, Тегеран приветствует диалог и достигнутое соглашение о прекращении огня с США и продолжает это делать, однако есть три причины, которые мешают настоящим переговорам.

  • морская блокада Ормуза, связанная с остановкой танкеров, направляющихся в Иран или выезжающих из него;
  • нарушение согласованных обязательств
  • угрозы

"Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями", - сообщил Пезешкиан в социальной сети X.

Со своей стороны, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в эфире X, что "полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда оно не нарушается морской блокадой".

"Полное прекращение огня имеет смысл только при условии, что оно не нарушается путём морской блокады или захватом мировой экономики в заложники, и если израильская агрессия будет остановлена на всех фронтах", - сказал он.

Галибаф также добавил, что восстановление Ормузского пролива невозможно на фоне "откровенного нарушения режима прекращения огня".

Еще спикер израильского парламента добавил, что США и Израиль не достигли своих целей "путем военной агрессии, и не достигнут они их путем запугивания". Он подчеркнул, что "единственный путь вперед - это признание прав иранского народа".

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп во вторник продлил двухнедельное прекращение огня в войне с Ираном, за день до его окончания в среду. Однако Тегеран не признает продление соглашения и заявляет о возможных военных действиях, если этого потребует ситуация.

Как известно, 11-12 апреля Пакистан провел переговоры между Вашингтоном и Тегераном после достижения прекращения огня 8 апреля.

Усилия по проведению очередного раунда переговоров продолжаются, хотя неопределенность остается.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию