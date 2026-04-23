Президент Ирана озвучил три основных препятствия для "настоящих переговоров" с США

Нарушение обязательств, блокада Ормузского пролива и угрозы являются основными препятствиями для "настоящих" переговоров Ирана с США.

Об этом заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

По словам Пезешкиана, Тегеран приветствует диалог и достигнутое соглашение о прекращении огня с США и продолжает это делать, однако есть три причины, которые мешают настоящим переговорам.

морская блокада Ормуза, связанная с остановкой танкеров, направляющихся в Иран или выезжающих из него;

нарушение согласованных обязательств

угрозы

"Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями", - сообщил Пезешкиан в социальной сети X.

Со своей стороны, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в эфире X, что "полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда оно не нарушается морской блокадой".

"Полное прекращение огня имеет смысл только при условии, что оно не нарушается путём морской блокады или захватом мировой экономики в заложники, и если израильская агрессия будет остановлена на всех фронтах", - сказал он.

Галибаф также добавил, что восстановление Ормузского пролива невозможно на фоне "откровенного нарушения режима прекращения огня".

Еще спикер израильского парламента добавил, что США и Израиль не достигли своих целей "путем военной агрессии, и не достигнут они их путем запугивания". Он подчеркнул, что "единственный путь вперед - это признание прав иранского народа".