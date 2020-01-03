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Президент Ірану прокоментував ліквідацію генерала Сулеймані

Новини » Політика     03.01.2020 - 12:28
Президент Ірану прокоментував ліквідацію генерала Сулеймані
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

За словами Рухани, вбивство Сулеймані лише демонструє безпорадність політики США в регіоні

Президент Ірану Хасан Рухани заявив, що ліквідація генерала Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані зміцнить рішучість Тегерана протистояти Сполученим Штатам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рухани.

За його словами, що смерть Сулеймані "подвоїть рішучість великого народу Ірану та інших вільних народів регіону вистояти проти жадібності США і захистити цінності ісламу".

"Немає сумнівів у тому, що великий народ Ірану і інші вільні народи в регіоні помстяться за це жахливе злодіяння злочинної Америки", - додав він.

Також він зазначив, що вбивство Сулеймані лише демонструє безпорадність політики Сполучених Штатів у регіоні.

Нагадаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше в Пентагоні підтвердили причетність США до ракетним ударам по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав "актом міжнародного тероризму" операцію Збройних сил США в Багдаді, в ході якої був убитий генерал-майор Касем Сулеймані.

Іран відреагував на операцію США з ліквідації генерала Сулеймані США заявили про свою причетність до ракетних ударів в Багдаді
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