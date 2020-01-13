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Президент Ирана одобрил внесение Пентагона в список "террористических организаций"

Новости » Общество     13.01.2020 - 13:21
Президент Ирана одобрил внесение Пентагона в список "террористических организаций"
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Ранее парламент Ирана зачислил в список "террористов" причастных к убийству генерала Сулеймани

В понедельник, 13 января, президент Ирана Хасан Рухани одобрил внесение Пентагона и армии США в список "террористических организаций" после того, как парламент страны проголосовал за соответствующую резолюцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

Как сообщается, Рухани дал указание соответствующим организациям выполнить резолюцию, которая была принята во время открытого заседания парламента во вторник, 7 января.

Напомним, поводом для принятия этой резолюции стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в Ираке.

Сообщается, что в список "террористов" попали все представители армии США, а также связанные с Пентагоном компании, причастные к убийству Сулеймани. До этого Тегеран признавал "террористической организацией" только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Отметим, Сулеймани был ликвидирован в результате авиаудара ВВС США 3 января 2020 года, ракеты поразили цель во время отъезда машин с территории аэропорта Багдада, куда он прибыл на самолете из Сирии. В результате американской спецоперации всего погибли восемь человек.

Белый дом и Пентагон взяли на себя ответственность за убийство Сулеймани в Ираке, заявив, что нападение было совершено по указанию президента США Дональда Трампа.

7 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы неподалеку Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство Сулеймани.

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