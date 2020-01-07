Иран объявил армию США и Пентагон "террористическими организациями"

Фото: парламент Ирана (wikipedia.org)

Тегеран зачислил в список "террористов" причастных к убийству генерала Сулеймани

После убийства генерала Касема Сулеймани парламент Ирана принял закон, согласно которому армия США и Пентагон признаны "террористическими организациями". Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Сообщается, что в список "террористов" попали все представители армии США, а также связанные с Пентагоном компании, причастные к убийству Сулеймани. До этого Тегеран признавал "террористической организацией" только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По словам спикера Меджлиса Ирана Али Лариджани, в данный список зачислены "все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани".

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани.

Сулеймани был ликвидирован в результате авиаудара ВВС США 3 января 2020 года, ракеты поразили цель во время отъезда машин с территории аэропорта Багдада, куда он прибыл на самолете из Сирии. В результате американской спецоперации всего погибли восемь человек.

По данным американских СМИ, приказ на устранение иранского генерала отдал президент Дональд Трамп после атаки на базу США в Ираке.