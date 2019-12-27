Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.

Салех собирается в отставку из-за невозможности выполнять в нынешних политических условиях свои обязанности. Кроме того, он отказался поручить формирование нового правительства Асаад аль-Идани, выдвиженцу от парламентского блока.

"Я прошу прощения за выдвижение кандидата на пост премьер-министра от партийного блока. Моя национальная ответственность в этих обстоятельствах имеет в виду мою отставку", - заявил он.

Напомним, в городах Ирака 22 декабря тысячи протестующих перекрыли дороги, мосты и въезды, требуя назначения независимого премьер-министра.

Протестующие требовали назначить временного независимого премьер-министра после отставки Адиля Абдул-Махди. Они против любой кандидатуры лидера, которая была у власти после свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

РБК-Украина писало, что 28 ноября во время протестов в Ираке погибли 28 человек. Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдула Махди объявил о своей отставке и подал соответствующее заявление в парламент. Законодатели приняли отставку премьера.