Президент Іраку подав у відставку

Президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.

Салех збирається у відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки. Крім того, він відмовився доручати формування нового уряду Асаад аль-Ідані, висуванцю від парламентського блоку.

"Я прошу вибачення за висунення кандидата на пост прем’єр-міністра від партійного блоку. Моя національна відповідальність в цих обставинах має на увазі мою відставку", - заявив він.

Нагадаємо, в містах Іраку 22 грудня тисячі протестувальників перекрили дороги, мости та в'їзди, вимагаючи призначення незалежного прем'єр-міністра.

Протестувальники вимагали призначити тимчасового незалежного прем'єр-міністра після відставки Аділя Абдул-Махді. Вони проти будь-якого кандидатуру лідера, який був у влади після повалення Саддама Хусейна в 2003 році.

РБК-Україна писало, що 28 листопада під час протестів в Іраку загинули 28 осіб. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент. Законодавці прийняли відставку прем'єра.