Президент Індонезії: лідери трьох країн не підтвердили присутність на саміті G20

Станом на 2 листопада три країни не підтвердили участі своїх лідерів у саміті "Великої двадцятки", який пройде в Індонезії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Antara, про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо.
Глава держави не розповів, про які саме країни йдеться, але додав, що він планує зателефонувати трьом лідерам країн, які ще не підтвердили свою присутність.
Зазначимо, що саміт G20 розпочнеться вже 15 листопада, він пройде на Балі. Туди були запрошені президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, 7 жовтня прес-секретар президента України Олег Никифоров у коментарі РБК-Україна заявляв, що рішення про участь Зеленського в саміті G20 ще не ухвалено.
Також ми писали, що, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія візьме участь у саміті "Великої двадцятки", але формату ще не визначили.
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