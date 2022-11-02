Президент Индонезии: лидеры трех стран не подтвердили присутствие на саммите G20

По состоянию на 2 ноября три страны не подтвердили участия своих лидеров в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Antara, об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
Глава государства не рассказал, о каких именно странах идет речь, но добавил, что он планирует позвонить трем лидерам стран, которые все еще не подтвердили свое присутствие.
Отметим, что саммит G20 начнется уже 15 ноября, он пройдет на Бали. Туда были приглашены президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.
Напомним, 7 октября пресс-секретарь президента Украины Олег Никифоров в комментарии РБК-Украина заявлял, что решение об участии Зеленского в саммите G20 еще не принято.
Также мы писали, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки", но формат еще не определили.
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