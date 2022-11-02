Президент Индонезии: лидеры трех стран не подтвердили присутствие на саммите G20

По состоянию на 2 ноября три страны не подтвердили участия своих лидеров в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Antara, об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо.