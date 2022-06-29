Президент Индонезии хочет передать Путину послание Зеленского: о чем идет речь

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь мирным переговорам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Видодо, который находился с визитом в Украине, должен поехать в Москву и заявил, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.
"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я выразил важность мирной резолюции", - сказал индонезийский лидер после встречи с Зеленским.
Видодо предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встретится.
Напомним, после встречи с индонезийским президентом, Зелнски сообщил о договоренности безвизового режима между Украиной и Индонезией.
Также президент Украины заявил при каких условиях примет участие в саммите стран "Большой двадцатки".