Президент Индонезии хочет передать Путину послание Зеленского: о чем идет речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Видодо, который находился с визитом в Украине, должен поехать в Москву и заявил, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я выразил важность мирной резолюции", - сказал индонезийский лидер после встречи с Зеленским.

Видодо предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встретится.