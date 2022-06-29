Президент Індонезії хоче передати Путіну послання Зеленського: про що йдеться

Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував передати послання президента України Володимира Зеленського президенту Росії Володимиру Путіну, щоб спробувати допомогти мирним переговорам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Відодо, який перебував з візитом в Україні, має поїхати до Москви і заявив, що буде закликати президента Росії погодитися на припинення вогню.
"Незважаючи на те, що цього дуже важко досягти, я висловив важливість мирної резолюції", - сказав індонезійський лідер після зустрічі з Зеленським.
Відодо запропонував передати послання президента Зеленського президенту Путіну, з яким скоро зустрінеться.
Нагадаємо, після зустрічі з індонезійським президентом, Зелнськи повідомив про домовленість безвізового режиму між Україною та Індонезією.
Також президент України заявив за яких умов візьме участь у саміті країн "Великої двадцятки".