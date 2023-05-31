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Президент Хорватії розкритикував гасло "Слава Україні". У Зеленського відповіли

Фото: президент Хорватії Зоран Миланович (instagram-com-z_milanovic)
Автор: Каріна Левицька

Президент Хорватії Зоран Миланович розкритикував гасло "Слава Україні". Він заявив, що це нібито заклик шовіністів, які співпрацювали з нацистами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

Сьогодні під час церемонії вручення громадських нагород міста Загреб засудив гасло "Слава Україні".

Міланович.

У відповідь на цю заяву, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дав хорвацькому президенту "кілька скромних порад".

"1.Не треба жити інфантильними міфами російської пропаганди: сьогодні це вже має безглуздий вигляд… 2.Не треба боятися правильної історії: вона робить нас сильними… 3. Не треба просити сміливих людей, які воюють в Україні за свою свободу та свої сім’ї, здатися, якщо сам не готовий захищати власну землю: це просто ганебно/ І так… Героям слава! Завжди…", - йшлось в дописі на сторінці радника в Twitter.

Позиція Хорватії в війні РФ проти України

Президент Хорватії Зоран Міланович відомий антиукраїнськими заявами.

Коментуючи позицію уряду щодо навчальної місії ЄС для українських військових, Міланович запропонував прем’єр-міністру Андрею Пленковичу самому їхати воювати в Україну. Він також зазначив, що Україна не є союзником для його держави, однак його нібито насильно намагаються зробити партнером.

Через те, що Міланович не схвалив участь Хорватії у тренувальній місії ЄС для українських військових, хорватський парламент відхилив пропозицію про приєднання країни до цієї місії. Хоча до рішення президента уряд Хорватії схвалював навчання українських військових на своїй території.

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