Президент Хорватии требует усилить систему ПВО после падения беспилотника в Загребе

Президент Хорватии Зоран Миланович поручил выделить средства для срочного усиления системы противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением он выступил после падения беспилотника в Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dnevnik.hr.

При этом он отметил, что речь идет не о комплексах Patriot.

"Хорватии нужны соответствующие системы ПВО, это она может себе позволить...Мы - член НАТО, серьезный и лояльный, но в результате о собственной безопасности заботимся сами. Поэтому жду, что срочно будут найдены средства, которые намного меньше выделенных ранее на военные самолеты, чтобы эти структуры были укреплены средствами и оружием", - сказал Миланович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ночь на 11 марта на территории Хорватии разбился неизвестный объект. После этого выяснилось, что беспилотник российского производства.

После чего Украина попросила Хорватию ускорить расследование инцидента с беспилотником, поскольку появилась информация о том, что такие аппараты есть на вооружении украинской армии.

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