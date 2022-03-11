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Падение беспилотника в Загребе: Украина призвала Хорватию ускорить расследование

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 14:12
Падение беспилотника в Загребе: Украина призвала Хорватию ускорить расследование Фото: падение беспилотника в Загребе (t.me/u_now)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Хорватии, сегодня, 11 марта, разбился российский беспилотный летательный аппарат. Украина призвала страну как можно быстрее расследовать инцидент, чтобы выяснить, как именно аппарат оказался на ее территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра обороны Украины Маркияна Лубкивского в эфире "Украина 24".

"Мы обратились к нашим хорватских партнеров с просьбой быстро и эффективно расследовать этот инцидент с целью выяснения, что это за беспилотник, кто его производитель и каким образом он оказался в Загребе", - заявил Лубкивский.

Фото: падение беспилотника в Загребе (t.me/u_now)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ночь на 11 марта на территории Хорватии разбился неизвестный объект. После этого выяснилось, что это российский беспилотник.

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