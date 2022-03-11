ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Падение российского беспилотника в Загребе: стало известно, откуда он направлялся

Новина українською →
Загреб, Пятница 11 марта 2022 12:35
Падение российского беспилотника в Загребе: стало известно, откуда он направлялся Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассказал подробности падения беспилотника в Загребе. Он заявил, что российский беспилотный летательный аппарат прилетел из Венгрии, а оттуда следовал из Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dnevnik.hr.

"Мы не можем точно сказать, почему это произошло, была ли ошибка или потеря управления. Несколько минут он пролетел над Хорватией, а затем разбился в Загребе. Хорошо, что никто не пострадал и что он упал в месте, где нет ни домов, ни зданий", - рассказал премьер.

Он отметил, что сейчас все службы проводят расследование данного инцидента.

"Мы связались с украинской стороной, чтобы узнать, есть ли у них информация о том, как беспилотник долетел до Загреба", - добавил Пленкович.

Напомним, в ночь на 11 марта в Загребе (Хорватия) разбился неизвестный объект. Очевидцы слышали громкий взрыв, на месте падения найдены воронки и парашюты. После чего стало известно, что это беспилотник российского производства.

Хоть и раньше хорватские эксперты предполагали, что это может быть беспилотник Ту-141, который есть на вооружении украинской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Румыния Венгрия Хорватия Война России против Украины
NEWS
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"