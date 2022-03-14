Президент Хорватії вимагає посилити систему ППО після падіння безпілотника в Загребі

Президент Хорватії Зоран Міланович поручив виділити кошти для термінового посилення Системи протиповітряної оборони (ППО). З такою заявою він виступив після падіння безпілотника в Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dnevnik.hr.

При цьому він зазначив, що йдеться не про комплекси Patriot.

"Хорватії потрібні відповідні системи ППО, це вона може собі дозволити...Ми - член НАТО, серйозний і лояльний, але в результаті про власну безпеку дбаємо самі. Тому чекаю, що терміново будуть знайдені кошти, які набагато менші за виділені раніше на військові літаки, щоб ці структури були укріплені засобами та зброєю", - сказав Міланович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ніч на 11 березня на території Хорватії розбився невідомий об'єкт. Після цього з'ясувалося, що безпілотник російського виробництва.

Після чого Україна попросила Хорватію прискорити розслідування інциденту з безпілотником, оскільки з'явилася інформація про те, що такі апарати є на озброєнні української армії.

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