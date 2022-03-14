ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Хорватії вимагає посилити систему ППО після падіння безпілотника в Загребі

Новость на русском →
Загреб, Понеділок 14 березня 2022 15:12
Президент Хорватії вимагає посилити систему ППО після падіння безпілотника в Загребі Фото: президент Хорватії Зоран Міланович (instagram.com/z_milanovic)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Хорватії Зоран Міланович поручив виділити кошти для термінового посилення Системи протиповітряної оборони (ППО). З такою заявою він виступив після падіння безпілотника в Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dnevnik.hr.

При цьому він зазначив, що йдеться не про комплекси Patriot.

"Хорватії потрібні відповідні системи ППО, це вона може собі дозволити...Ми - член НАТО, серйозний і лояльний, але в результаті про власну безпеку дбаємо самі. Тому чекаю, що терміново будуть знайдені кошти, які набагато менші за виділені раніше на військові літаки, щоб ці структури були укріплені засобами та зброєю", - сказав Міланович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ніч на 11 березня на території Хорватії розбився невідомий об'єкт. Після цього з'ясувалося, що безпілотник російського виробництва.

Після чого Україна попросила Хорватію прискорити розслідування інциденту з безпілотником, оскільки з'явилася інформація про те, що такі апарати є на озброєнні української армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хорватия
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні