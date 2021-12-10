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Президент Хорватии раскритиковал премьера за визит в Украину. Зеленский ему ответил

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 22:44
Президент Хорватии раскритиковал премьера за визит в Украину. Зеленский ему ответил Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал премьера Андрея Пленковича за визит в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский ответил хорватскому лидеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

Как передает издание N1, Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину во время напряженных отношениях с Россией "обычным шарлатанством" и обвинил главу правительства в "бегстве" в Брюссель.

"Я симпатизирую Украине, и я не ненавижу Россию. Довольно неудобное положение. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра", - сказал журналистам Миланович.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", - написал Зеленский.

Напомним, премьер Хорватии Пленкович находился с визитом в Киеве 8 декабря. В ходе встречи с Зеленским была подписана совместная декларация о европейских перспективах Украины.

Отметим, по итогам хорватского премьера также принято решение открыть в Украине офис Хорватского туристического союза.

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