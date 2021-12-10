ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Хорватії розкритикував прем'єра за візит в Україну. Зеленський йому відповів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 22:44
Президент Хорватії розкритикував прем'єра за візит в Україну. Зеленський йому відповів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував прем'єра Андрія Пленковича за візит до Києва. Президент України Володимир Зеленський відповів хорватському лідеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Як передає видання N1, Зоран Міланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича в Україну під час напружених відносинах з Росією "звичайним шарлатанством" і звинуватив главу уряду в "втечі" до Брюсселя.

"Я симпатизую Україні, і я не ненавиджу Росію. Досить незручне становище. Однак 100 тисяч російських солдатів знаходяться на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра", - сказав журналістам Міланович.

"Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав візит прем'єр-міністра України в Загреб не "шарлатанством", а проявом солідарності і дружби", - написав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр Хорватії Пленкович перебував з візитом у Києві 8 грудня. В ході зустрічі з Зеленським була підписана спільна декларація про європейські перспективи України.

Відзначимо, за підсумками хорватського прем'єра також прийнято рішення відкрити в Україні офіс хорватського туристичного Союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Хорватия
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет