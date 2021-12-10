Президент Хорватії розкритикував прем'єра за візит в Україну. Зеленський йому відповів
Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував прем'єра Андрія Пленковича за візит до Києва. Президент України Володимир Зеленський відповів хорватському лідеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
Як передає видання N1, Зоран Міланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича в Україну під час напружених відносинах з Росією "звичайним шарлатанством" і звинуватив главу уряду в "втечі" до Брюсселя.
"Я симпатизую Україні, і я не ненавиджу Росію. Досить незручне становище. Однак 100 тисяч російських солдатів знаходяться на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра", - сказав журналістам Міланович.
"Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав візит прем'єр-міністра України в Загреб не "шарлатанством", а проявом солідарності і дружби", - написав Зеленський.
Нагадаємо, прем'єр Хорватії Пленкович перебував з візитом у Києві 8 грудня. В ході зустрічі з Зеленським була підписана спільна декларація про європейські перспективи України.
Відзначимо, за підсумками хорватського прем'єра також прийнято рішення відкрити в Україні офіс хорватського туристичного Союзу.