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В Украине откроют офис Хорватского туристического союза

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Среда 08 декабря 2021 15:39
В Украине откроют офис Хорватского туристического союза Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют открыть офис Хорватского туристического союза. По его мнению, это будет стимулировать рост туристических потоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время его совместного брифинга с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

"Спасибо за личную инициативу по открытию туристического офиса (Хорватии - ред.) в Украине. Это несомненно будет способствовать росту туристических потоков", - сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Хорватии заявил, что за последний год был зафиксирован рекордный рост украинских туристов.

"Мы посмотрели на цифры визитов украинских туристов в Хорватию и увидели, что имели больше туристов, чем рекордного 2019 года. Поэтому мы приняли решение открыть в Украине офис Хорватского туристического союза", - отметил Пленкович.

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Владимир Зеленский Украина Хорватия
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