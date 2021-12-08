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Хорватия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

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Среда 08 декабря 2021 15:31
Хорватия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Хорватия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Хорватия стала шестой страной, которая подписала этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Ценю активную позицию Загреба в поддержку европейских и евроатлантического стремления Украины. Важно, что сегодня была подписана совместная декларация о поддержке европейского перспективы Украины. Хорватия уже шестое государство Европейского союза, с которым Украина заключила такой важный политический документ", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее декларацию о признании европейской перспективы Украины подписала Словакия.

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