Хорватия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Хорватия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Хорватия стала шестой страной, которая подписала этот документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Ценю активную позицию Загреба в поддержку европейских и евроатлантического стремления Украины. Важно, что сегодня была подписана совместная декларация о поддержке европейского перспективы Украины. Хорватия уже шестое государство Европейского союза, с которым Украина заключила такой важный политический документ", - заявил Зеленский.