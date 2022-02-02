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Президент Хорватії звинуватив Британію в підбурюванні України до "конфронтації" з РФ

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Середа 02 лютого 2022 15:38
Президент Хорватії звинуватив Британію в підбурюванні України до "конфронтації" з РФ Фото: президент Хорватії Зоран Міланович (instagram.com/z_milanovic)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Хорватії Зоран Міланович звинуватив Великобританію у "підбурюванні", заявивши, що вона розпалює конфлікт між Росією та Україною. Він закликав до угоди з російською стороною, оскільки без неї нібито не може бути стабільності в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном...Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - сказав Міланович.

Він також звинуватив Лондон у тому, що він нібито "вводить Україну в оману", підбурює і тримає в заручниках відносин між Британією, яка, за його словами, "стала другорядною державою", і США.

На питання журналіста, чому він не зустрівся з главою Міноборони Британії, Беном Воллесом, президент відповів журналістам, що не зустрічається з міністрами оборони.

"Я навіть не знаю, як це назвати. Я зустрічаюся, мабуть, з представниками закордонних справ, мабуть, Росії, Америки. Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Сполученого Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав. Велика Британія вийшла з ЄС, і це надає їй меншого значення", - додав Міланович.

Нагадаємо, нещодавно президент Хорватії виключив можливість направлення Хорватських військових далі на схід Європи у складі підрозділів НАТО та заявив про готовність Загреба відкликати військових країни з Альянсу в разі вторгнення РФ в Україну.

Крім цього, в грудні минулого року Міланович розкритикував Пленковича за візит до Києва на тлі стягування російських військ до кордонів України.

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