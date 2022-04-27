Президент Хорватии назвал планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО "опасной авантюрой"

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал намерение Финляндии и Швеции подать заявки на членство в НАТО "опасной авантюрой", а также призвал парламент не ратифицировать такое соглашение до тех пор, пока не будет изменен закон о выборах в Боснии и Герцеговине.

Миланович отметил, что формально не может самостоятельно принять решение об вступлении государств в НАТО, но назвал это "очень опасным шарлатанством".

"Как по мне, то пусть вступают в НАТО... но пока не решится вопрос о законе о выборах в Боснии, пока американцы, англичане, немцы, если смогут и захотят, заставят (боснийских чиновников) изменить закон о выборах в течение следующих шести месяцев и предоставить хорватам их основные права, (хорватский) парламент не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО", - сказал он.

По словам президента Хорватии, "мы находимся в ужасной ситуации", потому что Болгария и Румыния не могут присоединиться к Шенгенской зоне, Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС, а Косово не было признано, при этом Финляндия "может вступить в НАТО в одночасье".