Президент Хорватии назвал планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО "опасной авантюрой"

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал намерение Финляндии и Швеции подать заявки на членство в НАТО "опасной авантюрой", а также призвал парламент не ратифицировать такое соглашение до тех пор, пока не будет изменен закон о выборах в Боснии и Герцеговине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватский телеканал N1.
Миланович отметил, что формально не может самостоятельно принять решение об вступлении государств в НАТО, но назвал это "очень опасным шарлатанством".
"Как по мне, то пусть вступают в НАТО... но пока не решится вопрос о законе о выборах в Боснии, пока американцы, англичане, немцы, если смогут и захотят, заставят (боснийских чиновников) изменить закон о выборах в течение следующих шести месяцев и предоставить хорватам их основные права, (хорватский) парламент не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО", - сказал он.
По словам президента Хорватии, "мы находимся в ужасной ситуации", потому что Болгария и Румыния не могут присоединиться к Шенгенской зоне, Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС, а Косово не было признано, при этом Финляндия "может вступить в НАТО в одночасье".
Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Ожидается, что это произойдет во второй половине мая.
Напомним также, что РФ начала угрожать ядерным оружием в ответ на решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
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