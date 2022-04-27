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Президент Хорватії назвав плани Фінляндії і Швеції вступити в НАТО "небезпечною авантюрою"

Фото: Зоран Міланович, президент Хорватії (instagram.com / z_milanovic)
Автор: Володимир Костирін

Президент Хорватії Зоран Міланович назвав намір Фінляндії та Швеції подати заявки на членство в НАТО "небезпечною авантюрою", а також закликав парламент не ратифікувати таку угоду доти, доки не буде змінений закон про вибори в Боснії та Герцеговині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на хорватський телеканал N1.

Міланович зазначив, що формально не може самостійно прийняти рішення про вступ держав до НАТО, але назвав це "дуже небезпечним шарлатанством".

"Як на мене, то нехай вступають в НАТО... але поки не вирішиться питання про закон про вибори в Боснії, поки американці, англійці, німці, якщо зможуть і захочуть, змусять (боснійських чиновників) змінити закон про вибори протягом наступних шести місяців і надати хорватам їх основні права, (хорватський) парламент не повинен ратифікувати чийсь вступ до НАТО", - сказав він.

За словами президента Хорватії, "ми знаходимося в жахливій ситуації", тому що Болгарія і Румунія не можуть приєднатися до Шенгенської зони, Північна Македонія та Албанія не можуть почати переговори про вступ до ЄС, а Косово не було визнано, при цьому Фінляндія "може вступити в НАТО відразу".

Раніше повідомлялося, що Фінляндія і Швеція можуть подати заявки на вступ до НАТО одночасно. Очікується, що це відбудеться у другій половині травня.

Нагадаємо також, що РФ почала погрожувати ядерною зброєю у відповідь на рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

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НАТОШвеціяФинляндияХорватия