Президент Хорватії назвав плани Фінляндії і Швеції вступити в НАТО "небезпечною авантюрою"

Президент Хорватії Зоран Міланович назвав намір Фінляндії та Швеції подати заявки на членство в НАТО "небезпечною авантюрою", а також закликав парламент не ратифікувати таку угоду доти, доки не буде змінений закон про вибори в Боснії та Герцеговині.

Міланович зазначив, що формально не може самостійно прийняти рішення про вступ держав до НАТО, але назвав це "дуже небезпечним шарлатанством".

"Як на мене, то нехай вступають в НАТО... але поки не вирішиться питання про закон про вибори в Боснії, поки американці, англійці, німці, якщо зможуть і захочуть, змусять (боснійських чиновників) змінити закон про вибори протягом наступних шести місяців і надати хорватам їх основні права, (хорватський) парламент не повинен ратифікувати чийсь вступ до НАТО", - сказав він.

За словами президента Хорватії, "ми знаходимося в жахливій ситуації", тому що Болгарія і Румунія не можуть приєднатися до Шенгенської зони, Північна Македонія та Албанія не можуть почати переговори про вступ до ЄС, а Косово не було визнано, при цьому Фінляндія "може вступити в НАТО відразу".