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Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая

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Хельсинки, Понедельник 25 апреля 2022 17:17
Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте в мае объявит о вступлении в НАТО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Финляндия и Швеция могут подать заявки на членство в НАТО во второй половине мая. Страны подадут их вместе в один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание iltalehti.fi.

Сообщается, что правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась. Ожидается, что оценка шведского парламента будет опубликована уже 13 мая.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Финляндия уже опубликовала свой анализ, поэтому им нужно поторопиться.

Также сообщается, что на 17-18 мая запланирован визит президента Финляндии Саули Ниинисте в Швецию по приглашению короля Карла XVI Густава. На эти же дни запланирована отдельная встреча лидеров обеих стран, на которой они заявят о готовности вступить в НАТО.

По данным IL, заявки должны быть опубликованы на неделе, которая начнется 16 мая.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия и Швеция планируют вместе подать заявку на членство в НАТО.

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