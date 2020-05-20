Президент Хорватии назначил парламентские выборы

Фото: Зоран Миланович (facebook com ZoranMilanovic)

Выборы парламента состоятся в июле 2020 года

Президент Хорватии Зоран Миланович назначил дату проведения парламентских выборов в стране. Решение о проведении выборов вступит в силу 2 июня.

Об этом сообщает Croatia Week.

Согласно решению президента, парламентские выборы в Хорватии состоятся 5 июля, а в дипломатических и консульских учреждениях за рубежом 4 и 5 июля.

После того, как решение президента вступит в силу, у партий и кандидатов будет 14 дней для подачи документов в Государственную избирательную комиссию.

Отмечается, что парламент Хорватии состоит из 151 депутата, из которых 140 представляют 10 округов, еще 3 будут выбраны эмигрантами, а восемь - национальными меньшинствами.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 мая парламент Хорватии был распущен для проведения новых парламентских выборов. При роспуске хорватского парламента проголосовали 105 депутатов. После роспуска законодательного органа, президент страны должен был назначить дату проведения выборов.

Кроме того, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прогнозировал, что парламентские выборы в стране могут состояться 21 или 28 июня, 5 или 12 июля. Однако окончательное решение будет зависеть от президента.

Автор: Дмитрий Левицкий