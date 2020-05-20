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Президент Хорватії призначив парламентські вибори

Новини » Політика     20.05.2020 - 15:16
Президент Хорватії призначив парламентські вибори
Фото: Зоран Міланович (facebook com ZoranMilanovic)

Вибори парламенту відбудуться у липні 2020 року

Президент Хорватії Зоран Міланович призначив дату проведення парламентських виборів у країні. Рішення про проведення виборів набуде чинності 2 червня.

Про це повідомляє Croatia Week.

Відповідно до рішення президента, парламентські вибори у Хорватії відбудуться 5 липня, а у дипломатичних та консульських установах за кордоном 4 та 5 липня.

Після того, як рішення президента набуде чинності, у партій та кандидатів буде 14 днів для подачі документів до Державної виборчої комісії.

Зазначається, що парламент Хорватії складається зі 151 депутата, з яких 140 представляють 10 округів, ще 3 будуть обрані емігрантами, а вісім - національними меншинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 травня парламент Хорватії був розпущений для проведення нових парламентських виборів. За розпуск хорватського парламенту проголосували 105 депутатів. Після розпуску законодавчого органу, президент країни повинен був призначити дату проведення виборів.

Крім того, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович прогнозував, що парламентські вибори в країні можуть відбутися 21 або 28 червня, 5 або 12 липня. Однак остаточне рішення залежатиме від президента.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Хорватияпарламентські вибори
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