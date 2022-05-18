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Президент Хорватии хочет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ставит условие

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Среда 18 мая 2022 23:31
Президент Хорватии хочет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ставит условие Фото: Зоран Миланович, президент Хорватии (instagram.com / z_milanovic)
Автор: Владимир Костырин

Президент Хорватии Зоран Миланович не хочет поддерживать принятие Финляндии и Швеции в НАТО до тех пор, пока не будут внесены правки в закон о выборах в Боснии и Герцеговине. При этом правительство страны неоднократно высказывалось за членство этих двух стран в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

Так, Миланович заявил о намерении поручить постоянному представителю Хорватии при НАТО послу Марио Нобило проголосовать против принятия Финляндии и Швеции в НАТО до принятия избирательной реформы в Боснии.

Отметим, что на прошлой неделе в министерстве иностранных дел Хорватии заявили, что в этом случае Нобило будет следовать указаниям МИД, а не президента.

Этот вопрос еще больше обострил и без того натянутые отношения между правительством и президентом: премьер-министр Андрей Пленкович и глава МИД Гордан Грлич-Радман недавно заявили, что Миланович своими заявлениями наносит ущерб репутации Хорватии.

Миланович в своем выступлении в среду привел к своим доводам в качестве примера Турцию, которая блокирует процесс вступления в НАТО двух скандинавских стран, и отметил, что Анкара "показывает, как бороться за национальные интересы".

Он также призвал парламент не ратифицировать соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Мнение правительства Хорватии

Между тем глава МИД Грлич-Радман назвал эти заявления "шантажом" и "неевропейскими".

"Права хорватского народа достигаются с помощью правовых механизмов, политических и дипломатических усилий, а не шантажа... Президент своими заявлениями разрушает нашу международную репутацию и наносит политический ущерб, который может поставить под угрозу наши национальные интересы", - заявил министр.

Так, глава МИД Хорватии дал понять, что правительство мало интересует мнение президента.

Напомним, ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО "опасной авантюрой".

Также мы писали о том, что Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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