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Президент Хорватії хоче блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Ставить умову

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Середа 18 травня 2022 23:31
Президент Хорватії хоче блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Ставить умову Фото: Зоран Міланович, президент Хорватії (instagram.com / z_milanovic)
Автор: Володимир Костирін

Президент Хорватії Зоран Міланович не хоче підтримувати прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО доти, доки не будуть внесені правки в закон про вибори в Боснії і Герцеговині. При цьому уряд країни неодноразово висловлювався за членство цих двох країн в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

Так, Міланович заявив про намір доручити постійному представнику Хорватії при НАТО послу Маріо Нобіло проголосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО до прийняття виборчої реформи в Боснії.

Зазначимо, що минулого тижня в міністерстві закордонних справ Хорватії заявили, що в цьому випадку Нобіло слідуватиме вказівкам МЗС, а не президента.

Це питання ще більше загострило і без того натягнуті відносини між урядом і президентом: прем'єр-міністр Андрій Пленкович і глава МЗС Гордан Грліч-Радман нещодавно заявили, що Міланович своїми заявами завдає шкоди репутації Хорватії.

Міланович у своєму виступі в середу привів до своїх аргументів як приклад Туреччину, яка блокує процес вступу в НАТО двох скандинавських країн, і зазначив, що Анкара "показує, як боротися за національні інтереси".

Він також закликав парламент не ратифікувати угоду про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Думка уряду Хорватії

Тим часом глава МЗС Грліч-Радман назвав ці заяви "шантажем" та "неєвропейськими".

"Права хорватського народу досягаються за допомогою правових механізмів, політичних і дипломатичних зусиль, а не шантажу... Президент своїми заявами руйнує нашу міжнародну репутацію і завдає політичної шкоди, яка може поставити під загрозу наші національні інтереси", - заявив міністр.

Так, глава МЗС Хорватії дав зрозуміти, що уряд мало цікавить думка президента.

Нагадаємо, раніше президент Хорватії Зоран Міланович назвав плани Фінляндії та Швеції вступити в НАТО "небезпечною авантюрою".

Також ми писали про те, що Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

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