Президент Грузії звернулася до Зеленського на мітингу у Тбілісі

У неділю, 20 жовтня, президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського. Її слова пролунали на мітингу у Тбілісі "Грузія обирає ЄС".

Як пише видання, під час звернення до Зеленського Зурабішвілі наголосила, що грузинський народ знає, що боротьба України проти російського вторгнення, це зокрема боротьба за свободу Грузії.

"Хочу звернутися до Володимира Зеленського - звідси, від вашого (людей на площі - ред.) імені, і сказати йому, що ми знаємо, що він бореться за нас і переможе. І ми разом підемо до Європи", - заявила глава держави.

Крім того, звернувшись до президента Молдови Майї Санду, в країні якої сьогодні проходять президентські вибори та референдум за ЄС, Зурабішвілі побажала її державі європейської перемоги.

"Майя, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги та днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи", - заявила вона.

Також президент Грузії звернулася і до міжнародних партнерів країни - ЄС та США. Зурабішвілі впевнена, що грузинська держава увійде до Європейського блоку.

"Хочу звернутися до наших партнерів - європейців чи американців - і сказати, що ми будемо такими партнерами та такими союзниками, які їм і не снилися. Коли ми увійдемо до Європи, а ми увійдемо до Європи! І не хотілося б від вас у ці дні чути щось на кшталт "якщо" або "у тому випадку, якщо", оскільки все й так ясно: Грузія здобула перемогу, і перемогло її майбутнє", - додала вона.