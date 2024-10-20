Президент Грузии обратилась к Зеленскому на митинге в Тбилиси

В воскресенье, 20 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ее слова прозвучали на митинге в Тбилиси "Грузия выбирает ЕС".

Как пишет издание, в ходе обращения к Зеленскому Зурабишвили подчеркнула, что грузинский народ знает, что борьба Украины против российского вторжения, это в том числе борьба за свободу Грузии.

"Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому - отсюда, от вашего (людей на площади - ред.) имени, и сказать ему, что мы знаем, что он борется за нас и одержит победу. И мы вместе пойдем в Европу", - заявила глава государства.

Кроме того, обратившись президенту Молдовы Майи Санду, в стране которой сегодня проходят президентские выборы и референдум за ЕС, Зурабишвили пожелала ее государству европейской победы.

"Майя, сегодняшний день, я надеюсь, станет днем твоей победы и днем победы европейского референдума. Мы вместе войдем в Европу", - заявила она.

Также президент Грузии обратилась и международным партнерам страны - ЕС и США. Зурабишвили уверена, что грузинское государство войдет в Европейский блок.

"Хочу обратиться к нашим партнерам - европейцам или американцам - и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышать что-то наподобие "если" или "в том случае, если", поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее", - добавила она.