Президент Грузии обратилась к Зеленскому на митинге в Тбилиси
В воскресенье, 20 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ее слова прозвучали на митинге в Тбилиси "Грузия выбирает ЕС".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.
Как пишет издание, в ходе обращения к Зеленскому Зурабишвили подчеркнула, что грузинский народ знает, что борьба Украины против российского вторжения, это в том числе борьба за свободу Грузии.
"Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому - отсюда, от вашего (людей на площади - ред.) имени, и сказать ему, что мы знаем, что он борется за нас и одержит победу. И мы вместе пойдем в Европу", - заявила глава государства.
Кроме того, обратившись президенту Молдовы Майи Санду, в стране которой сегодня проходят президентские выборы и референдум за ЕС, Зурабишвили пожелала ее государству европейской победы.
"Майя, сегодняшний день, я надеюсь, станет днем твоей победы и днем победы европейского референдума. Мы вместе войдем в Европу", - заявила она.
Также президент Грузии обратилась и международным партнерам страны - ЕС и США. Зурабишвили уверена, что грузинское государство войдет в Европейский блок.
"Хочу обратиться к нашим партнерам - европейцам или американцам - и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышать что-то наподобие "если" или "в том случае, если", поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее", - добавила она.
Напомним, в четверг, 17 октября, после саммита Европейского совета была опубликована резолюция, в которой говорилось, что совет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на их европейском пути. Однако в том же документе было сказано о фактической остановке приема Грузии в Евросоюз.
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