Президент Грузії не визнала вибори і закликала до протесту

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори. Та закликала громадян до протесту.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на її заяву під час виступу.
Президент Грузії заявила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані", і вона, як незалежна інституція, не визнає ці вибори.
"Я не визнаю ці вибори", - наголосила Зурабішвілі.
За словами президента, грузинський народ став жертвою російської спецоперації.
"Хочу сказати від імені єдиної незалежної інституції, що залишилася в цій державі, - я не визнаю ці вибори. Визнання цих виборів неможливе. Це рівносильно визнанню приходу Росії сюди, підпорядкуванню Грузії Росії. Я не для цього приїхала в цю країну, не для цього жили наші предки, і ми не змиримося з цим", - підсумувала президент.
Водночас вона оголосила про проведення мітингу на проспекті Руставелі. Мітинг планується на завтра, 28 жовтня, о 19:00.
Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, у Грузії пройшли парламентські вибори, на яких змагались проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву про можливі результати виборів у Грузії. А незадовго після цього ЦВК Грузії оприлюднив попередні результати виборів в парламент.
Явка, за попередніми даними, майже 60%.
Сьогодні прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе заявив, що у Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції.
Зауважимо також, що міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії.
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