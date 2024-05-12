Президент Грузії виступила з екстреним зверненням на тлі мітингів

Протести в Грузії

Нагадаємо, що минулого місяця уряд Грузії розпочав обговорювати законопроєкт про "іноземних агентів", що спровокувало хвилю протестів в країні.

Зауважимо, що, за даними ЗМІ, тільки у вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей.

Ситуація викликає занепокоєння в Європейському союзі. У відповідь на що низка офіційних осіб засудила застосування сили проти протестувальників й, наприклад, закликала позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до блоку.

Більш детально про події в Грузії - в матеріалі РБК-Україна.

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